Avellino-Frosinone mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Al Partenio gol da ambo le parti

Questa sera alle 20:00 all’Partenio si gioca il match tra Avellino e Frosinone. Dopo la sconfitta contro il Venezia, il Frosinone di Vivarini cerca punti importanti per risalire in classifica, mentre l’Avellino punta a sfruttare il fattore casa. Le formazioni sono ufficiali, e in campo ci saranno entrambe le squadre con l’obiettivo di segnare almeno un gol. Il match promette emozioni e può cambiare gli equilibri della stagione.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.