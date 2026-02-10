Avellino-Frosinone mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Al Partenio gol da ambo le parti

Questa sera alle 20:00 all’Partenio si gioca il match tra Avellino e Frosinone. Dopo la sconfitta contro il Venezia, il Frosinone di Vivarini cerca punti importanti per risalire in classifica, mentre l’Avellino punta a sfruttare il fattore casa. Le formazioni sono ufficiali, e in campo ci saranno entrambe le squadre con l’obiettivo di segnare almeno un gol. Il match promette emozioni e può cambiare gli equilibri della stagione.

Scivolato al terzo posto in classifica dopo il KO interno contro il Venezia il Frosinone di Vivarini è impegnato quest’oggi sul campo dell’Avellino. Irpini sconfitti anche loro in quel di Monza beffati da un calcio di rigore a pochi minuti dalla fine, dopo essere addirittura passati in vantaggio ad inizio ripresa con Biasci. Terzo KO in 4 gare e zona playoff che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Avellino-Frosinone (mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

Questa sera alle 20, Avellino e Frosinone si sfidano in una partita importante.

