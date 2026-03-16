Vende una dose dal finestrino in casa gli trovano cocaina per 40mila euro

Un uomo è stato arrestato dopo essere stato sorpreso mentre vendeva una dose di cocaina dal finestrino della sua auto a un cliente. Durante una perquisizione domiciliare, sono stati trovati circa 40mila euro in contanti e diverse dosi di droga. L’episodio si è verificato in una zona urbana, dove le forze dell’ordine hanno intercettato l’attività sospetta.

La Polizia di Stato ferma un 40enne a Montichiari durante una cessione di droga. Sequestrato quasi mezzo chilo di cocaina, un bilancino di precisione e denaro contante. Il Questore dispone l’espulsione È stato sorpreso mentre vendeva una dose di cocaina a un cliente direttamente dal finestrino della sua auto. Per questo un cittadino tunisino di 40 anni, residente a Desenzano e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti del locale Commissariato della Polizia di Stato, durante un’operazione contro lo spaccio di droga. Il controllo è scattato a Montichiari, in via Poli, al termine di alcuni servizi di osservazione mirati proprio a monitorare i movimenti dell’uomo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Visto mentre vende una dose di cocaina, ne aveva altra addosso e finisce in manette Vende marijuana online, in casa gli trovano più di 3 chili di droga: arrestato 42enneL'uomo è stato arrestato dai poliziotti della Questura di Napoli a Marano, in provincia, dopo che gli agenti hanno perquisito la sua abitazione,... Tutti gli aggiornamenti su Vende una dose dal finestrino in casa... Discussioni sull' argomento Quindicenne sorpreso a vendere hashish: denunciato a Merano; Sorpreso a vendere cocaina, finisce in manette; Ozempic e Wegovy, scadono i brevetti in mezzo mondo. Il report: una dose mensile a 3 dollari; Caivano, spaccio nel centro storico: tre arresti dei Carabinieri tra cocaina, crack e denaro contante. ULTIM'ORA - Una madre che vende i propri figli agli abusi. Un vicedirettore di un tg nazionale tra gli aguzzini. Non personaggi di un film dell'orrore — persone reali, scoperte grazie al coraggio di una bambina che ha trovato la forza di denunciare. Le vittime - facebook.com facebook Chi vende corsi di tecnica dice che usare giochi e vincoli sarebbe via facile per chi non sa allenare. Piuttosto direi che fermare il gioco ogni 3 sec e manovrare col joystick è comfort zone per chi ha il terrore di perdere il controllo. Creare pedine o formare sogge x.com