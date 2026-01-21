Vende marijuana online in casa gli trovano più di 3 chili di droga | arrestato 42enne

Un 42enne di Marano, Napoli, è stato arrestato dalla polizia dopo una perquisizione domestica che ha portato al ritrovamento di oltre 3 chili di marijuana. L'intervento, condotto dalla Questura, ha evidenziato la presenza di un'importante quantità di droga, evidenziando attività di vendita online. L’operazione si inserisce nelle azioni di controllo contro il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

L'uomo è stato arrestato dai poliziotti della Questura di Napoli a Marano, in provincia, dopo che gli agenti hanno perquisito la sua abitazione, rinvenendo il grande quantitativo di sostanza stupefacente.

Giugliano, arrestato 42enne: confezionava droga in un deposito, trovati coca, hashish e marijuanaI carabinieri di Giugliano hanno arrestato Antimo Tutino, 42 anni di Lago Patria, sorpreso a confezionare droga in un deposito di sua proprietà.

Argomenti discussi: Overdose di biscotti alla marijuana, 37enne ne mangia sei di seguito e sviene sul ponte ?de l'Anaconeta.

Vende marijuana online, in casa gli trovano più di 3 chili di droga: arrestato 42enneL'uomo è stato arrestato dai poliziotti della Questura di Napoli a Marano, in provincia, dopo che gli agenti hanno perquisito la sua abitazione, rinvenendo ... fanpage.it

Vende marijuana davanti al DettoriDiciottenne arrestato e condannatoL'arresto è scattato ieri durante un piano provinciale anticrimine, con agenti della Squadra volante e Finanzieri del Gruppo di Cagliari e cinofili, che hanno effettuato una serie di controlli nelle ... unionesarda.it

Secondo gli atti, i protagonisti del presunto traffico operavano principalmente con cocaina, destinata a oltre cinquanta assuntori, ma non mancavano episodi di vendita di marijuana - facebook.com facebook