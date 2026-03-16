Veleni al Sinigaglia | la Roma affonda tra errori arbitrali e nervi tesi

Durante la partita al Sinigaglia, la Roma ha subito una sconfitta caratterizzata da numerosi errori arbitrali e tensioni tra i giocatori. La serata si è conclusa con numerose polemiche e discussioni, lasciando un segno evidente sulla squadra e sulla sua stagione. La partita ha visto sviluppi che hanno alimentato le contestazioni dei tifosi e dei dirigenti presenti allo stadio.

Nella serata di ieri, l’idillio del Lago si è trasformato in un catino di polemiche che rischia di segnare definitivamente la stagione della Roma. Il post-partita di Como-Roma, conclusasi sul 2-1 per i lariani, ha trasceso il dato agonistico per sfociare in uno scontro frontale tra Gian Piero Gasperini e Cesc Fàbregas. Mentre il tecnico catalano celebrava il sorpasso Champions, l’allenatore nerazzurro — furibondo per l’espulsione di Wesley e per l’atteggiamento della panchina avversaria — disertava il consueto cerimoniale del terzo tempo, infilandosi nel tunnel degli spogliatoi senza stringere la mano al rivale. Il “caso Wesley”: un abbaglio che cambia la classifica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Articoli correlati Caporetto bianconera a Istanbul: la Juventus di Spalletti affonda tra gli errori e i veleniIl crepuscolo della spedizione bianconera in Turchia assume i contorni di una debacle internazionale senza precedenti per la gestione di Luciano... Juventus, nervi tesi tra Spalletti e Locatelli al momento del cambioTensione tra Locatelli e Spalletti Nervi tesi tra Spalletti e Locatelli: una sostituzione che fa discutere, ma con una spiegazione chiara. Una raccolta di contenuti su Veleni al Sinigaglia la Roma affonda... Argomenti discussi: Frenata tra i veleni; Frenata tra i veleni. Frenata tra i veleniGENOVA Caduta, veleni e pochi alibi. C’è davvero poca Roma a Genova. La squadra di Gasp non è nemmeno lontana parente di quella ammirata una settimana fa contro la Juve. Non ... ilmessaggero.it