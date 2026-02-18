Caporetto bianconera a Istanbul | la Juventus di Spalletti affonda tra gli errori e i veleni

La Juventus di Luciano Spalletti perde malamente a Istanbul a causa di una serie di errori e tensioni interne. La squadra, già sotto pressione, si sfalda nel secondo tempo, regalando occasioni facili ai rivali. Un disastro che mette in discussione il futuro dell’allenatore e il morale dei giocatori.

Il crepuscolo della spedizione bianconera in Turchia assume i contorni di una debacle internazionale senza precedenti per la gestione di Luciano Spalletti. Dopo un primo tempo autoritario, chiuso in vantaggio e illusorio per solidità tattica, la Juventus è letteralmente naufragata sotto i colpi di un Galatasaray feroce, incassando una ripresa definibile come la più opaca e strutturalmente fragile dell’intero biennio spallettiano. Il parziale finale, che vede i torinesi quasi estromessi dalla Champions League, non è solo il frutto dell’assenza pesante di Bremer al centro della difesa, ma il sintomo di un’incapacità cronica di gestire la pressione ambientale dell’ Ali Sami Yen, teatro di una capitolazione tecnica ed emotiva che apre una crisi profonda alla Continassa. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

