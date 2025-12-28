Juventus nervi tesi tra Spalletti e Locatelli al momento del cambio
Durante la recente partita, si è verificata una certa tensione tra Luciano Spalletti e Manuel Locatelli in occasione della sostituzione. L’episodio ha attirato l’attenzione, ma le motivazioni ufficiali del tecnico chiariscono il motivo della scelta. Un episodio che testimonia l’intensità delle sfide sportive e l’importanza delle decisioni tattiche nel calcio professionistico.
Tensione tra Locatelli e Spalletti Nervi tesi tra Spalletti e Locatelli: una sostituzione che fa discutere, ma con una spiegazione chiara. Nella vittoria esterna della Juventus sul Pisa (0-2), firmata dalle reti di Kalulu e Yildiz, un episodio ha catturato l’attenzione più dei gol stessi: il botta e risposta al L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Locatelli scrive sui social dopo il botta e risposta con Spalletti al momento del cambio: il messaggio – FOTO
Leggi anche: Spalletti Juventus, vittoria amara e nervi tesi: la furia del tecnico dopo la Roma. La rivelazione del Corriere dello Sport dopo l’errore di Zhegrova!
Spalletti Juventus, vittoria amara e nervi tesi: la furia del tecnico dopo la Roma. La rivelazione del Corriere dello Sport dopo l'errore di Zhegrova!; Spalletti Juventus vittoria amara e nervi tesi | la furia del tecnico dopo la Roma La rivelazione del Corriere dello Sport dopo l’errore di Zhegrova!; Spalletti Juventus, il retroscena dopo il successo interno contro la Roma! Messaggio di Elkann al tecnico bianconero: ecco cosa gli ha detto.
"Vai, vai in panchina": Spalletti-Locatelli, nervi tesi in campo e la spiegazione - Il centrocampista della Juve chiede il motivo del cambio e l'allenatore lo liquida con una frase decisa, poi in conferenza svela le motivazioni ... msn.com
Spalletti Juventus, il retroscena dopo il successo interno contro la Roma! Messaggio di Elkann al tecnico bianconero: ecco cosa gli ha detto - Spalletti Juventus: la vittoria contro la Roma consolida il rapporto tra il tecnico e la proprietà? calcionews24.com
Home Mercato Video Foto Rosa - Juventus (domenica ore 20:45) e l'atmosfera attorno al big match è già incandescente. sportmediaset.mediaset.it
Spalletti Juventus, vittoria amara e nervi tesi: la furia del tecnico dopo la Roma. La rivelazione del Corriere dello Sport dopo l’errore di Zhegrova! x.com
Spalletti Juventus, vittoria amara e nervi tesi: la furia del tecnico dopo la Roma. La rivelazione del Corriere dello Sport dopo l'errore di Zhegrova! - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.