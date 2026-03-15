Il 15 marzo 2026, nella città di Bologna, Vasco Rossi ha partecipato a un evento pubblico per celebrare il 95º compleanno di sua madre, Novella Corsi. Durante la giornata, il cantautore ha rivolto un tributo alla madre, rendendo omaggio in modo visibile davanti a amici e pubblico presente. L’occasione ha visto protagonista la famiglia Rossi, con un momento di festa condiviso tra loro.

Il 15 marzo 2026, nella città di Bologna, il cantautore Vasco Rossi ha dedicato un tributo pubblico alla madre Novella Corsi in occasione del suo compleanno. La donna, nata nel 1931, ha raggiunto l’età di 95 anni mantenendo una vitalità che il figlio definisce infantile e vivace. L’evento è stato celebrato attraverso i canali social con una raccolta di immagini che mostrano le diverse fasi della vita della signora, accompagnate da un video recente in cui lei stessa esprime la sua preferenza per il brano Ogni volta. Questa composizione musicale, creata in una notte malinconica a Bologna, rappresenta per la madre un legame profondo con il marito scomparso, identificando la canzone come un memoriale affettivo verso il padre Carlino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vasco Rossi: la madre Novella compie 95 anni con un tributo

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