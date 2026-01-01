Mattarella ricorda l’eccidio di Kindu nel discorso di fine anno | ‘Ferita aperta nella storia della Repubblica’

Nel suo discorso di fine anno, il Presidente Sergio Mattarella ha ricordato l’eccidio di Kindu, sottolineando come questa tragedia rappresenti una ferita aperta nella storia della Repubblica. Un richiamo alla memoria che invita alla riflessione sul valore della pace e della memoria condivisa, senza enfasi, con un tono sobrio e rispettoso.

Il ricordo del Presidente nel discorso di fine anno. Nel suo discorso di fine anno agli italiani, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto richiamare una delle pagine più dolorose della storia militare italiana: l'eccidio di Kindu. Un richiamo solenne, inserito tra i passaggi più intensi del discorso, per ricordare il sacrificio dei tredici aviatori italiani uccisi l'11 novembre 1961 nella Repubblica Democratica del Congo durante una missione di pace delle Nazioni Unite. Mattarella ha sottolineato come quella tragedia rappresenti ancora oggi un simbolo del prezzo pagato dall'Italia nel contribuire alla stabilità internazionale e alla difesa dei valori della pace.

