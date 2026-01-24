‘Tesori dei Faraoni’ alle Scuderie del Quirinale | Valter Mainetti ricorda il trasferimento dei templi di Philae

La mostra ‘Tesori dei Faraoni’ alle Scuderie del Quirinale, aperta fino al 3 maggio 2026, espone 130 opere provenienti dall’Egitto, illustrando l’antica civiltà faraonica. L’esposizione, inserita nelle iniziative di valorizzazione culturale tra Italia ed Egitto e sostenuta dal Piano Mattei per l’Africa, ricorda anche il trasferimento dei templi di Philae, simbolo di collaborazione e conservazione del patrimonio.

Roma, 24 gennaio 2026 – La mostra ‘Tesori dei Faraoni’ alle Scuderie del Quirinale fino al 3 maggio prossimo, presenta 130 opere provenienti dall’Egitto e si inserisce nelle relazioni tra Italia ed Egitto, sostenuta dal Piano Mattei per l’Africa e volta alla valorizzazione culturale. Il forte legame tra Roma e Il Cairo è rafforzato dal salvataggio di Philae negli anni ’70, realizzato da Condotte d’Acqua e Mazzi Estero con un intervento ingegneristico eccezionale. “Una campagna promossa da Unesco e Ministero della Cultura egiziano – ricorda Valter Mainetti, presidente di Condotte 1880, che guida oggi l’attività della storica impresa di costruzioni – salvò Philae dopo l’allagamento causato dalla seconda diga di Assuan. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

