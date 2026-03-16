Valmontone 46enne di Cave lascia il cane chiuso in auto per andare in sala giochi Denunciato dai Carabinieri per abbandono di animali

A Valmontone, i Carabinieri hanno denunciato un uomo di 46 anni di Cave per aver lasciato il cane chiuso in auto mentre si recava in una sala giochi. L’intervento è avvenuto dopo una segnalazione di passanti preoccupati per le condizioni dell’animale. L'uomo è stato accusato di abbandono di animali. La vicenda ha portato all’apertura di un procedimento giudiziario.

VALMONTONE – I Carabinieri della Stazione di Valmontone hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un operaio di 46 anni, residente a Cave, ritenuto responsabile del reato di abbandono di animali. L’intervento dei militari è scattato la sera del 14 Marzo, a seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 da parte di un cittadino. Giunti nei pressi di una sala giochi in Via Genazzano, i Carabinieri hanno trovato un cane chiuso all’interno di un’auto, lasciato nell’abitacolo con portiere e finestrini completamente serrati. Cronache Cittadine • Il Giornale n. 1431 di Nov-Dic 2023 è in distribuzione gratuita . 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Valmontone. 46enne di Cave lascia il cane chiuso in auto per andare in sala giochi. Denunciato dai Carabinieri per abbandono di animali Articoli correlati Denunciato dai carabinieri un uomo per illecita gestione e abbandono di rifiuti specialiNell’ambito dei controlli ambientali e del monitoraggio del territorio, i carabinieri di Castel d’Azzano fanno sapere di aver deferito alla procura... Danneggia un’auto e tenta di aggredire i Carabinieri: 20enne denunciato dai CarabinieriNell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità, prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte... Tutto quello che riguarda Valmontone 46enne di Cave lascia il... Valmontone, lascia il cane chiuso in auto mentre va in sala giochi: denunciato 46enneHa lasciato il proprio cane chiuso all’interno dell’auto mentre si trovava in una sala giochi. Per questo un operaio di 46 anni, residente a Cave, è stato ... castellinotizie.it Valmontone – Lascia il cane chiuso in auto per andare in sala giochi, denunciato 46enneVALMONTONE - I Carabinieri della Stazione di Valmontone hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un operaio di 46 anni, residente a Cave, ritenuto respons ... etrurianews.it