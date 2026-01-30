Questa mattina emerge un nuovo dettaglio nel caso dei tre cacciatori trovati morti nei boschi di Montagnareale. Un testimone sconosciuto ha raccontato di aver visto qualcosa, ma la sua identità resta un mistero. Intanto, il cane dei cacciatori è stato trovato chiuso in auto, sollevando dubbi su quanto accaduto. La polizia indaga ancora per capire se si sia trattato di un incidente, di una lite o di qualcos’altro.

E' l'uomo del mistero il testimone che compare nel giallo dei tre cacciatori trovati morti mercoledì nel bosco di contrada Caristia a Montagnareale sui monti Nebrodi, in provincia di Messina. In una zona impervia con la terra fradicia di pioggia sono stati trovati i cadaveri del pensionato Antonio Gatani, 82 anni, residente a Patti, e dei fratelli imprenditori edili Davis, 26 anni, e Giuseppe Pino, 44 anni, di San Pier Niceto, uccisi da colpi di arma da fuoco. I carabinieri hanno ascoltato i familiari delle tre vittime, che non si conoscevano e non avrebbero rapporti con la criminalità, e poi hanno interrogato a lungo un uomo, come testimone, che sarebbe andato a caccia con l'anziano e che poi sarebbe andato via. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Cacciatori uccisi nei boschi a Messina, il testimone misterioso e il cane trovato chiuso in auto: errore o lite mortale? Cosa non torna

Nei paesi dei Nebrodi, la comunità si stringe attorno alla famiglia delle due vittime.

Nella notte una persona è stata interrogata nel caso dei tre cacciatori trovati uccisi nel bosco sopra Montagnareale.

