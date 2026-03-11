Martedì mattina a Milano si è verificato un principio di incendio su un tram della linea 27, il quarto episodio simile negli ultimi giorni. I passeggeri sono stati evacuati in sicurezza, nessuno si è fatto male. L’incendio è stato prontamente spento, senza che si registrassero danni gravi o feriti. La situazione ha richiesto l’intervento delle squadre di emergenza presenti sul posto.

Ancora un episodio che riguarda un tram a Milano, il quarto negli ultimi giorni. È stato registrato un principio d’incendio martedì mattina su un tram della linea 27. Il mezzo Atm si trovava in via Marco Bruto, in zona Forlanini, quando – per cause ancora in corso di accertamento – dal pantografo è partita una fiammata. A bordo del 27 c’erano una quindicina di passeggeri: nessuno è rimasto ferito, né intossicato. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale e le squadre dei vigili del fuoco per i soccorsi e per tutti gli accertamenti del caso. Al momento la circolazione sulla linea è sospesa. Nei giorni scorsi ci sono stati tre deragliamenti: il più grave è avvenuto il 27 febbraio scorso e per cui la procura di Milano indaga per disastro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Principio di incendio su un tram a Milano: evacuati i passeggeri, nessun ferito

