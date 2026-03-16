Valentino ‘Viva Superstar’ | lusso dettagli e abbinamenti

Da ameve.eu 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il contrasto nero e cognac: l’arte del logo ‘V’ in pelle. L’estetica del design iconico. La borsa Viva Superstar di Valentino Garavani si distingue immediatamente per la sua forma quadrata compatta, che conferisce all’accessorio un profilo moderno e strutturato. L’elemento visivo dominante è il maxi VLogo in pelle color cognac applicato su uno sfondo nero, creando un contrasto cromatico audace ed elegante che definisce l’identità del modello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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