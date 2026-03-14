Valentino Garavani Shopping Valentino Garavani ‘viva | Ver…

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Valentino Garavani è un marchio di alta moda noto per le sue creazioni di lusso. Recentemente, il brand ha lanciato una nuova collezione che include borse, scarpe e accessori, presentata durante una sfilata a Milano. La collezione ha attirato l’attenzione di media e appassionati del settore, evidenziando l’attenzione ai dettagli e la cura artigianale. La presentazione si è svolta in un evento ufficiale alla quale hanno partecipato numerosi rappresentanti del settore.

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