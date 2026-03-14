Valentino Garavani Slide Valentino Garavani ‘viva | Qualit…

Valentino Garavani ha presentato la nuova linea di slide che porta il suo nome. La collezione include diversi modelli realizzati con materiali di alta qualità e caratterizzati da dettagli distintivi. La campagna pubblicitaria è stata lanciata questa settimana, con immagini che mostrano le scarpe indossate in diverse occasioni. La linea è disponibile nei negozi e online.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’arte del ‘V’ intrecciato: pelle nappa e velluto nero. Il design degli slide Valentino Garavani ‘Viva Superstar’ si fonda su una sintesi estetica rigorosa, dove l’iconografia del marchio non è un semplice logo applicato, ma diventa la struttura portante dell’intero capo. Il dettaglio più distintivo risiede nel cinturino a forma di “V” intrecciato, che funge da elemento strutturale principale. Questa scelta progettuale trasforma il simbolo del brand in un elemento funzionale, dimostrando come la firma stilistica possa essere integrata nella meccanica stessa del sandalo senza bisogno di sovrapposizioni superflue. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valentino Garavani Slide Valentino Garavani ‘viva: Qualit… Articoli correlati Leggi anche: Valentino Garavani Shopping Valentino Garavani ‘viva: Ver… Leggi anche: Conviene Valentino Garavani Abito Valentino Garavani ‘toute? Una raccolta di contenuti su Valentino Garavani Slide Valentino e il caso del finto pronipote Oscar Garavani, la famiglia: «Nessuna parentela, si è inventato un fratello che non è mai esistito»«Oscar Garavani non è il pronipote di Valentino Garavani». Lo scrive al Corriere Piero Villani, 77 anni, nipote dello stilista scomparso il 19 gennaio, in una lettera firmata «La famiglia del Maestro ... corriere.it Nella moda il rosso era di ValentinoIn ogni sfilata di Valentino Garavani, lo stilista morto lunedì a 93 anni e noto semplicemente con il nome Valentino, c’era almeno un abito rosso. Il primo in assoluto era in tulle, senza spalline, ... ilpost.it