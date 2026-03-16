Valentina Merli unica italiana vincitrice dell'Oscar 2026 | Italia assente sostenga di più il cinema

Valentina Merli è l’unica italiana a ricevere un Oscar nel 2026. Ha costruito la sua carriera in Francia, dove ha affermato di sentirsi più ascoltata rispetto all’Italia. La vincitrice ha espresso un commento sulla mancanza di supporto al cinema italiano, sottolineando la differenza di percezione nel settore tra i due paesi.

"In Francia ti senti più ascoltato" ed è proprio lì che Valentina Merli ha costruito la sua carriera nel cinema. Lei era l'unica candidata italiana e ha vinto l'Oscar 2026 per il miglior cortometraggio: "Sono stata travolta dall'affetto, sono davvero commossa". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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