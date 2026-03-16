Chi è Valentina Merli la bolognese unica vincitrice italiana agli Oscar 2026

Valentina Merli, produttrice bolognese, ha vinto l'Oscar come miglior corto live action nel 2026. La premiazione si è svolta a Hollywood il 16 marzo, con la sua squadra di Misia Films. È l’unica rappresentante italiana a ricevere il riconoscimento in questa edizione. La vittoria è avvenuta per il film intitolato 'Two People Exchanging Saliva'.

Bologna, 16 marzo 2026 - C'è anche Bologna fra le stelle della lunga notte di Hollywood. E questo grazie a Valentina Merli, la produttrice che ha conquistato, con tutta la sua squadra di Misia Films, l'Oscar come miglior corto live action per 'Two People Exchanging Saliva'. Valentina Merli, bolognese, ha fondato in Francia la casa di produzione. Merli vive da molti anni in Francia, dove ha fondato insieme a Violeta Kreimer, proprio dopo il Covid, l a casa di produzione. Un caso davvero raro, le statuette ieri sono state due in questa categoria: l'altra è stata assegnata al film 'The Singers'. La proclamazione è arrivata poco dopo l'1 di notte italiane, con la presentazione delle nominations di Kumail Nanjiani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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E' anche un po' italiana la vittoria dell'Oscar come miglior corto live action di "Two People Exchanging Saliva" (premiato e aequo con "The singers"). La bolognese Valentina Merli è infatti coproduttrice di minoranza del film breve. "Questa statuetta è pesante, x.com