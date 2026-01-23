Valentina Merli | la produttrice bolognese che corre verso l’Oscar

Valentina Merli, produttrice bolognese nata nel 1972, ha studiato giurisprudenza all’Università di Bologna prima di trasferirsi a Parigi. Con una carriera dedicata al cinema, ora punta a raggiungere il riconoscimento più ambito nel settore. La sua storia rappresenta un esempio di passione e dedizione, aprendo nuove prospettive per il talento italiano nel panorama internazionale.

