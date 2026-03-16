Valentina Merli chi è l' unica italiana vincitrice agli Oscar 2026

Nella cerimonia degli Oscar 2026, l’Italia è stata rappresentata da Valentina Merli, originaria di Bologna. La donna, di 53 anni, ha ricevuto un premio per il cortometraggio

Nella magica notte degli Oscar non è mancata l'Italia, che è stata rappresentata da Valentina Merli. Nata a Bologna, la 53enne, che si sente italianissima, è stata premiata per il suo cortometraggio "Two People Exchanging Saliva", di cui è stata produttrice. È stato un ex equo con "The Singers". Dopo la laurea in Giurisprudenza, Valentina Merli ha costruito la sua carriera tra l'Italia e la Francia, dedicandosi alla produzione, alla vendita e alla distribuzione cinematografica. Da gennaio 2020 si è sostituita a Nadia Dresti, ed è Responsabile di Locarno Pro, piattaforma del festival svizzero dedicata ai professionisti dell'industria. Ha inoltre fondato, insieme a una collega argentina, la casa di produzione Misia Films con sede a Parigi, dove si è trasferita nel 1999. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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