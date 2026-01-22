Valentina Merli in corsa per l’Oscar | chi è la produttrice bolognese di ‘Two People Exchanging Saliva’

Valentina Merli, produttrice bolognese, è tra i nomi in corsa per un Oscar con il cortometraggio ‘Two People Exchanging Saliva’. Membro di un vivace panorama cinematografico, Merli ha contribuito al successo del progetto, che ha attirato l’attenzione internazionale. Nonostante il mancato ingresso nella cinquina finale delle nominations, il suo lavoro rappresenta un esempio di eccellenza nel cinema indipendente italiano.

Bologna, 22 gennaio – Tutti con le dita incrociate per ‘Playing god ’ dei bolognesi Matteo Burani e Arianna Gheller (Studio Croma), ma alla fine il corto d’animazione – un vero caso sotto le Torri – non è riuscito a entrare nella cinquina finale delle nominations agli Oscar. Un sogno finito a un passo dall’ultimo miglio, così come quello di Giovanna Ferrari, anche lei rientrata nella shortlist della stessa categoria lo scorso dicembre con ' Éiru ', il corto sulla eroina celtica, dato per favorito fino alla vigilia. Ferrari da dieci anni vive a Kilkenny, in Irlanda, e prima ancora aveva vissuto in Francia, ma il suo percorso formativo e artistico è partito da Bologna, dove è nata e cresciuta (in Cirenaica). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Valentina Merli da Bologna a Parigi in odore di OscarValentina Merli, nata a Bologna, ha intrapreso un percorso che la porta da una città ricca di storia e tradizione a una capitale europea della cultura come Parigi.

Il mio sogno sarebbe dividere la vita a metà, tra Bologna e Parigi. E ora, perché no, si potrebbe aggiungere anche una tappa a Hollywood. La produttrice bolognese Valentina Merli vive da anni in ...