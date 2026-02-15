Una valanga si è staccata questa mattina in val Veny, a Courmayeur, travolgendone alcuni sciatori che scendevano fuoripista. Secondo le prime stime, tra tre e sei persone sono rimaste sotto la neve. Il soccorso alpino è già intervenuto per cercare di soccorrere i coinvolti.

Un'altra valanga a Courmayeur. Ci sarebbero da tre a sei sciatori coinvolti. La valanga si è staccata in mattinata in val Veny e ha travolto alcuni sportivi che scendevano fuoripista. Il fatto è avvenuto nel canale del Ves. Oltre al Soccorso alpino valdostano sul posto stanno operando anche gli uomini della guardia di finanza di Entreves. Sono stati attivati tre elicotteri e sono in corso i sorvoli per cercare segnali dell'apparecchio Artva per le ricerche in valanga. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Valanga sopra Courmayeur, travolti sciatori fuoripista: da 3 a 6 persone sotto la neve. Interviene il soccorso alpino

Una valanga si è staccata questa mattina in val Veny, travolgendo alcuni sciatori fuoripista e causando la loro sepoltura sotto la neve.

Una valanga si è staccata nel canale del Ves, sopra Courmayeur, travolgendo alcuni sciatori che stavano scendendo fuoripista.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.