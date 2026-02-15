Valanga sopra Courmayeur travolti sciatori fuoripista | da 3 a 6 persone sotto la neve Interviene il soccorso alpino
Una valanga si è staccata questa mattina in val Veny, a Courmayeur, travolgendone alcuni sciatori che scendevano fuoripista. Secondo le prime stime, tra tre e sei persone sono rimaste sotto la neve. Il soccorso alpino è già intervenuto per cercare di soccorrere i coinvolti.
Un'altra valanga a Courmayeur. Ci sarebbero da tre a sei sciatori coinvolti. La valanga si è staccata in mattinata in val Veny e ha travolto alcuni sportivi che scendevano fuoripista. Il fatto è avvenuto nel canale del Ves. Oltre al Soccorso alpino valdostano sul posto stanno operando anche gli uomini della guardia di finanza di Entreves. Sono stati attivati tre elicotteri e sono in corso i sorvoli per cercare segnali dell'apparecchio Artva per le ricerche in valanga.
“Sto soffocando, sto soffocando”. E’ il drammatico grido di allarme lanciato da un 44enne, Alfonso Flostergher, originario di Milano e dipendente di un albergo in Valle d’Aosta, che ieri pomeriggio è stato travolto da una valanga sopra Gressoney-La-Trinité me facebook
Aosta, travolto da una valanga sopra Gressoney: salvo dopo tre ore #aosta x.com