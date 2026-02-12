Travolti da una valanga sui monti di Fusine | due scialpinisti estratti ancora vivi dalla neve

Due scialpinisti sono stati travolti da una valanga sui monti di Fusine. Sono stati estratti dalla neve ancora vivi e ora sono ricoverati in ospedale. La zona è stata raggiunta dai soccorritori che hanno lavorato tutta la notte per salvarli, dopo che erano rimasti sepolti per ore. La slavina si è staccata nel primo pomeriggio, pochi giorni dopo la tragedia che aveva causato la morte di due alpinisti sul Pizzo Meriggio. La montagna ancora una volta si rivela imprevedibile e pericolosa.

Fusine (Sondrio), 12 febbraio 2026 – Quando ieri in tarda mattinata è scattato l’allarme, è stato inevitabile andare con la mente alla tragedia di sabato sulla parete Nord del Pizzo Merigggio, dove a causa di due valanghe che li hanno travolti hanno perso la vita Alfio Muscetti, 46 anni e Sebastiano Erba, 35 soltanto. Ieri ancora soccorsi in azione in quota sulle Orobie, territorio comunale di Fusine, questa volta però fortunatamente le due persone coinvolte, due uomini di 65 e 72 anni, sono state tratte in salvo. L’intervento. L’intervento si è svolto in codice rosso, quello di massima gravità e ha visto intervenire i soccorritori a bordo degli elicotteri Areu di Sondrio decollato della base di Caiolo e quello di Bergamo, i vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino di Sondrio e della Valbrembana, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza oltre ai carabinieri dei comandi provinciali di Sondrio e Bergamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Travolti da una valanga sui monti di Fusine: due scialpinisti estratti ancora vivi dalla neve Approfondimenti su Fusine Valanga Fusine: due uomini travolti da una valanga Questa mattina a Fusine, in provincia di Sondrio, due uomini di circa 70 anni sono stati travolti da una valanga. Alto Adige, tragedia a Solda: due scialpinisti morti travolti da una valanga Due scialpinisti sono morti questa mattina in Alto Adige, travolti da una valanga a Solda. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Fusine Valanga Argomenti discussi: Due freerider muoiono travolti da una valanga sopra Solda; Sebastiano Erba, morto per salvare due sconosciuti travolti da una valanga; Montagna, nuovo morto travolto da valanga in Alto Adige: la vittima aveva 19 anni; Travolti da una valanga, salvi due scialpinisti sotto il colle Malatra. Valanga in Trentino, travolti quattro sciatori: in arrivo gli elicotteri del soccorso alpinoE' in corso un vasta operazione di soccorso in Trentino nella zona sopra il lago di Peneveggio, dove 4 sciatori sono stati travolti da una valanga. Sul posto stanno arrivando gli elicotteri del ... affaritaliani.it Travolti da una valanga in Valle d'Aosta, in salvo due scialpinistiDue scialpinisti sono rimasti travolti da una valanga che si è staccata nella zona del rifugio Frassati, a Saint-Rhemy-en-Bossess, a oltre 2.500 metri di quota, in Valle d'Aosta. I due sono usciti da ... ansa.it Tele Sondrio News. . Valanga a Fusine, due travolti: sono salvi. Evitate il fuori pista #RadioTSN #tsn #telesondrionews #newsvaltellina #valtellina #canale85 #lombardia #radio #tv - facebook.com facebook #valanga in Valtellina: travolti tre sci-alpinisti, un morto e un disperso x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.