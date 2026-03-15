Valanga a Foppolo travolti tre scialpinisti | uno estratto dalla neve dai soccorritori

Una valanga si è staccata a Foppolo nella mattina di domenica 15 marzo, coinvolgendo tre scialpinisti che si trovavano in una zona fuori pista. Due di loro sono stati travolti dalla neve, mentre un terzo è stato estratto dai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona e prestare assistenza.