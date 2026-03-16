Vacanze di Pasqua 2026 quando chiudono le scuole | il calendario regione per regione e le date di riapertura

Le scuole di tutta Italia stanno definendo il calendario delle vacanze di Pasqua 2026, con le date di chiusura e riapertura che variano da regione a regione. Le istituzioni scolastiche stanno comunicando le proprie programmazioni, consentendo alle famiglie di pianificare in anticipo le ferie e le eventuali assenze. Le date di sospensione delle lezioni differiscono tra Nord, Centro e Sud del paese.

Il conto alla rovescia è già iniziato per le vacanze di Pasqua 2026, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno scolastico dopo la pausa natalizia. Quest’anno la Pasqua cadrà domenica 5 aprile, mentre Pasquetta sarà lunedì 6 aprile. Per milioni di studenti italiani si tratta di qualche giorno di pausa dalle lezioni, anche se il calendario non prevede il lungo ponte che molti avevano potuto sfruttare nel 2025. Nella maggior parte delle regioni italiane lo stop alle lezioni sarà concentrato in pochi giorni, con le scuole chiuse da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026 compreso. Il ritorno in classe avverrà quindi mercoledì 8 aprile, salvo alcune eccezioni locali dovute all’autonomia organizzativa delle regioni e delle province autonome. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Vacanze di Pasqua 2026, quando chiudono le scuole: il calendario regione per regione e le date di riapertura Articoli correlati Vacanze di Pasqua 2026, quando chiudono le scuole: il calendario regione per regioneQuando iniziano e quando finiscono le vacanze di Pasqua 2026, che quest'anno cade di domenica 5 aprile, mentre Pasquetta è lunedì 6: in quasi tutte... Leggi anche: Vacanze di Pasqua 2026 a scuola: tutte le date di chiusura e riapertura nel calendario scolastico regione per regione Tutti gli aggiornamenti su Vacanze di Pasqua 2026 quando chiudono... Temi più discussi: Vacanze Pasqua 2026 e ponti di primavera a scuola, il calendario; Vacanze e ponti di primavera 2026: tutte le date del calendario scolastico; Vacanze di Pasqua 2026, quando chiudono le scuole? Il calendario completo; Quando è Pasqua 2026, le date con i giorni di vacanza e come si calcola la ricorrenza. Vacanze di Pasqua 2026, quando chiudono le scuole: il calendario regione per regioneQuando iniziano e quando finiscono le vacanze di Pasqua 2026, che quest'anno cade di domenica 5 aprile, mentre Pasquetta è lunedì 6: in quasi tutte le ... fanpage.it Vacanze di Pasqua 2026, quando chiudono le scuole: il calendario regione per regione e le date di riaperturaIl conto alla rovescia è già iniziato per le vacanze di Pasqua 2026, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno scolastico dopo la pausa natalizia. thesocialpost.it DISPONIBILITÀ: Vacanze di PASQUA - facebook.com facebook Vacanze di Pasqua 2026: date di chiusura e riapertura delle scuole regione per regione x.com