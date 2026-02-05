Donna colpita da arresto cardiaco a Salerno | salvata dai soccorritori del 118

La donna stava per perdere la vita ieri pomeriggio a Salerno, quando è stata colpita da un arresto cardiaco improvviso. I soccorritori del 118 sono arrivati in fretta e le hanno prestato le prime cure sul posto. Grazie al loro intervento rapido, la donna si è salvata e ora si trova in ospedale.

Una donna è stata salvata nel tardo pomeriggio di ieri a Salerno dopo essere stata colpita da un improvviso arresto cardiocircolatorio. L'intervento dei sanitari della Croce Bianca e del 118, giunti tempestivamente in via Silvio Pellico, ha permesso di rianimare la paziente e stabilizzarne le.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

