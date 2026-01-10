Ladri rubano in ambulanza mentre i soccorritori del 118 assistono un uomo in arresto cardiaco
Mercoledì pomeriggio a Pioltello, in provincia di Milano, si è verificato un episodio insolito: durante l'intervento di soccorso per un uomo in arresto cardiaco, ladri hanno rubato un'ambulanza. L'evento ha coinvolto i soccorritori del 118, che stavano assistendo il paziente in quel momento. La vicenda solleva preoccupazioni sulla sicurezza delle operazioni di emergenza e sulle modalità di tutela del personale sanitario.
L'episodio si è verificato mercoledì pomeriggio a Pioltello, comune della città metropolitana di Milano.
