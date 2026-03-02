spread btp bund in rialzo a 65 punti la guerra in iran scuote i mercati

Lo spread tra i Btp italiani e i Bund tedeschi è salito a 65 punti base all'apertura del 2 marzo, segnando un aumento dopo quasi un mese di stabilità sui mercati obbligazionari statali. La guerra in Iran ha influenzato i mercati, provocando questa prima variazione significativa. La situazione internazionale ha subito un impatto diretto sui tassi di interesse sui titoli di stato.

Dopo quasi un mese di stabilità quasi totale sui mercati obbligazionari statali, la guerra in Iran ha fatto muovere lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi in apertura il 2 marzo. Il differenziale, fondamentalmente fermo a 61 da inizio febbraio, è improvvisamente aumentato a 65 punti a causa di un crollo dei rendimenti dei titoli di Berlino. I mercati impauriti dai prossimi risvolti della guerra in Iran si sono rifugiati nei Bund, storicamente i titoli di Stato più solidi in Europa, e il resto delle obbligazioni statali non hanno retto il passo. I rendimenti dei Btp son però rimasti sostanzialmente invariati, nel giorno in cui inizia la nuova emissione dei Btp Valore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

