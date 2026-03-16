Use Empoli la striscia positiva Borgomanero ko e bis di vittorie

L'Use Empoli ha ottenuto la sua seconda vittoria consecutiva battendo Borgomanero con il punteggio di 94-83. La partita si è giocata in trasferta e ha visto protagonisti diversi giocatori, tra cui Gaiola con 34 punti e Lastella con 15. La squadra di casa ha cercato di reagire, ma non è riuscita a recuperare lo svantaggio accumulato nel corso del match.

Borgomanero 83 Use Empoli 94 GROUP COLLEGE BASKETBALL: Gaiola 34, Buttiglione 2, Benzoni 13, Charfi 9, Rupil 4, Lastella 15, Alberti 4, Baiardi 2, Oliveri, Martino. All.: Di Cerbo. Bertero USE COMPUTER GROSS: Ciano 15, Rosselli 14, Cipriani 15, Sakellariou 11, Tosti 15, Soviero 2, Paluzzi 18, Regini 2, Marini 2, Baldacci. All.: Valentino. Arbitri: Pittatore di Torino e Ghirardo di Orbassano. Parziali: 17-30; 40-54; 59-70. BORGOMANERO – L’Use Computer Gross bissa il prestigioso successo di settimana scorsa contro la capolista Mens Sana, espugnando il campo di Borgomanero che mai in passato aveva riservato soddisfazioni ai biancorossi empolesi. Decisiva la vena realizzativa dall’arco (14 su 28), ma è la prestazione nel complesso dei ragazzi di coach Valentino ad essere determinante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Use Empoli, la striscia positiva. Borgomanero ko e bis di vittorie Articoli correlati Serie B femminile. Academy, il ko col Lumezzane interrompe la striscia positivaÈ un gol su calcio d’angolo a spezzare la striscia positiva della San Marino Academy nell’incrocio con la vice capolista della serie B. Pianese ko! Stop alla striscia positiva. La Vis Pesaro si impone al ComunalePIANESE 1 VIS PESARO 2 PIANESE (3-4-2-1): Filippis; Amey, Gorelli, Chesti (48’st Colombo); Sussi, Bertini, Proietto (48’st Ianesi), Martey (19’st... Tutti gli aggiornamenti su Use Empoli Argomenti discussi: A2 F - Nuova Icom Selargius, stop al PalaVienna contro Empoli. A2 F - Nuova Icom Selargius, stop al PalaVienna contro EmpoliLa Nuova Icom interrompe la striscia di quattro vittorie consecutive al PalaVienna. La USE Scotti Empoli, in svantaggio per quasi tutta la gara, risorge negli ultimi due minuti e mezzo grazie ... pianetabasket.com Empoli senza vittorie da 17 partite in Serie A: è la striscia peggiore nella storia del clubL'Empoli perde ancora in Serie A e continua il suo periodo senza vittorie in campionato. Quella di lunedì sera è la 17^ partita consecutiva che i toscani non riescono a concludere con un successo. tuttomercatoweb.com