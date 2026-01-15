Sorpresa alla Casa Bianca dopo Mamdani Trump riceve pure il capo della Chiesa Usa Tregua coi vescovi sui migranti?
Recentemente, alla Casa Bianca, Mamdani Trump ha incontrato anche il capo della Chiesa negli Stati Uniti, sollevando domande sulla possibile ripresa di dialogo con i vescovi sui temi migratori. In un anno, numerosi rappresentanti e figure pubbliche si sono susseguiti dietro quella scrivania, riflettendo la varietà di interlocutori coinvolti nel panorama politico e sociale americano.
Dietro quella scrivania della Casa Bianca, in un anno, hanno già sfilato un po’ tutti. Deputati repubblicani e influencer, attivisti e strateghi, leader d’impresa e pure squadre di calcio italiane (la Juve). Ma ultimamente alla corte di Donald Trump sono arrivati pure personaggi «impensabili» dal punto di vista politico. A fine novembre s’era materializzato al cospetto del presidente Zohran Mamdani, il neo-eletto sindaco di New York che si professa socialista e ha sempre bollato Trump come «un fascista». Eppure dall’ incontro tra i due è nato, se non un idillio, una certa simpatia e un rapporto franco. 🔗 Leggi su Open.online
Leggi anche: Trump riceve Mamdani alla Casa Bianca: Collaboriamo per New York, è la città che amiamo – Il video
Leggi anche: Trump riceve sindaco NY Mamdani alla Casa Bianca: "Dice che sono fascista? No problem" – Il video
La Groenlandia agli Usa: «Non siamo in vendita». Oggi alla Casa Bianca un incontro a cui a sorpresa partecipa anche Vance; Il principe danese Joachim incontra il ministro degli esteri groenlandese a Washington prima del summit alla Casa Bianca; Chi è l’ex consigliera di Trump nominata presidente di Meta; Iran, Trump ai manifestanti: L'aiuto è in arrivo. Migliaia i morti nelle proteste.
Sorpresa alla Casa Bianca, dopo Mamdani Trump riceve pure il capo della Chiesa USA. Tregua coi vescovi sui migranti? - L'«udienza» concessa a Paul Coakley, neoletto presidente della Conferenza dei Vescovi Usa: «Grato del dialogo aperto». msn.com
Milei, trionfo alle urne a sorpresa. Decisivo il traino della Casa Bianca - In Argentina gli elettori continuano a dare fiducia all’esperimento ultraliberista di Javier Milei e alle promesse di Donald Trump di aiutare il Paese a uscire dalla crisi. ilgazzettino.it
Casa Bianca, l'irruzione a sorpresa del tacchino Waddle in sala stampa - Curioso siparietto alla Casa Bianca: Waddle, uno dei due tacchini "graziati" da Donald Trump in occasione della Festa del Ringraziamento, è comparso a sorpresa in sala stampa tra la curiosità e il ... repubblica.it
Sorpresa in porta in casa Parma: è una prima volta in Serie A facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.