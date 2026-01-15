Recentemente, alla Casa Bianca, Mamdani Trump ha incontrato anche il capo della Chiesa negli Stati Uniti, sollevando domande sulla possibile ripresa di dialogo con i vescovi sui temi migratori. In un anno, numerosi rappresentanti e figure pubbliche si sono susseguiti dietro quella scrivania, riflettendo la varietà di interlocutori coinvolti nel panorama politico e sociale americano.

Dietro quella scrivania della Casa Bianca, in un anno, hanno già sfilato un po’ tutti. Deputati repubblicani e influencer, attivisti e strateghi, leader d’impresa e pure squadre di calcio italiane (la Juve). Ma ultimamente alla corte di Donald Trump sono arrivati pure personaggi «impensabili» dal punto di vista politico. A fine novembre s’era materializzato al cospetto del presidente Zohran Mamdani, il neo-eletto sindaco di New York che si professa socialista e ha sempre bollato Trump come «un fascista». Eppure dall’ incontro tra i due è nato, se non un idillio, una certa simpatia e un rapporto franco. 🔗 Leggi su Open.online

Sorpresa alla Casa Bianca, dopo Mamdani Trump riceve pure il capo della Chiesa USA. Tregua coi vescovi sui migranti? - L'«udienza» concessa a Paul Coakley, neoletto presidente della Conferenza dei Vescovi Usa: «Grato del dialogo aperto». msn.com