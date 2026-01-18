Il vertice tra Italia e Cina rappresenta un momento importante per discutere il futuro delle relazioni internazionali. Nonostante le sfide economiche e geopolitiche, la Cina mantiene una forte capacità di pianificazione strategica. L’analisi di Francesco Sisci approfondisce gli scenari possibili, offrendo una visione equilibrata e puntuale delle dinamiche tra i due paesi e delle implicazioni globali.

La Cina è economicamente e geopoliticamente debole, ma le sue capacità di pianificazione restano robuste. Gli Stati Uniti sono finanziariamente e geopoliticamente più forti, ma rapporti tesi con gli alleati e la mancanza di piani a lungo termine creano spazi di intervento. Pechino potrebbe essere nel mezzo di correzioni politiche. L’economia cinese può essere descritta con una serie di stime approssimative. C’è quasi il 50% di disoccupazione giovanile. Circa 200 milioni di persone sono nell’economia dei lavoretti (gig economy), cioè circa il 40% dei lavoratori urbani è sottoccupato. Probabilmente ci sono 100 milioni di appartamenti invenduti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Usa-Cina, vertice sul futuro del mondo. Gli scenari di Francesco Sisci

