Ferita dal marito con un’arma da fuoco grave una donna all’ospedale San Pio

Un uomo di 38 anni ha sparato alla moglie all’interno della loro casa. La donna è stata ferita con un’arma da fuoco ed è in condizioni critiche. I Carabinieri sono intervenuti subito e hanno arrestato l’uomo, che ora si trova in caserma. La donna è stata portata d’urgenza all’ospedale San Pio, dove è stata sottoposta a un intervento salvavita. La vicenda ha scosso la comunità e solleva ancora una volta il tema della violenza domestica.

Questa mattina, lunedì 2 febbraio, un uomo di 38 anni, guardia giurata, è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver esploso colpi di fucile contro sua moglie all’interno dell’abitazione della coppia a Paduli. Secondo le prime ricostruzioni, la discussione tra i coniugi, genitori di figli minorenni, sarebbe degenerata al culmine di una lite poco dopo mezzogiorno, quando l’uomo ha impugnato l’arma e ha fatto fuoco più volte. In una nota ufficiale diffusa dal nosocomio beneventano, la direzione sanitaria ha precisato che la donna è giunta in struttura con ferite da arma da fuoco multiple, in particolare nella regione ascellare sinistra e nella regione addominale inferiore. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

