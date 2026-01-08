Quarantenne in ospedale con una ferita d' arma da fuoco | aperta un' inchiesta

Un uomo di quarant'anni è stato ricoverato al pronto soccorso del Barone Lombardo di Canicattì con una ferita da arma da fuoco al ginocchio. La vicenda ha suscitato l’apertura di un’indagine da parte delle autorità per ricostruire le circostanze dell’accaduto. Si tratta di un episodio che si inserisce in un contesto di maggiore attenzione sulla sicurezza e sul controllo della violenza nella zona.

Quarantenne in ospedale con una ferita d'arma da fuoco al ginocchio. Momenti di concitazione, nella tarda serata di ieri, al pronto soccorso del Barone Lombardo di Canicattì dove è giunto il canicattinese ferito. Mentre i medici sottoponevano ai necessari accertamenti sanitari e medicazioni.

