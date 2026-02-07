Schianto sulla Statale dei Giovi a Grandate | motociclista sbalzato nella siepe

7 feb 2026

Questa mattina, poco prima delle otto, un motociclista ha perso il controllo sulla Statale dei Giovi a Grandate. L’auto si è schiantata contro una siepe e il centauro è stato sbalzato fuori dalla moto. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma le condizioni del motociclista sono ancora da chiarire. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre i rilievi continuavano.

Incidente stradale nella prima mattinata di oggi, venerdì 7 febbraio 2026, lungo la Strada Statale dei Giovi, nel territorio di Grandate, in corrispondenza dell’ingresso per il parcheggio dell’Iper Grandate.Lo scontro, avvenuto poco prima delle 8.30, ha coinvolto una moto e un’auto. A seguito.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

