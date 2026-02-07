Schianto sulla Statale dei Giovi a Grandate | motociclista sbalzato nella siepe

Questa mattina, poco prima delle otto, un motociclista ha perso il controllo sulla Statale dei Giovi a Grandate. L’auto si è schiantata contro una siepe e il centauro è stato sbalzato fuori dalla moto. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma le condizioni del motociclista sono ancora da chiarire. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre i rilievi continuavano.

Incidente stradale nella prima mattinata di oggi, venerdì 7 febbraio 2026, lungo la Strada Statale dei Giovi, nel territorio di Grandate, in corrispondenza dell'ingresso per il parcheggio dell'Iper Grandate. Lo scontro, avvenuto poco prima delle 8.30, ha coinvolto una moto e un'auto.

