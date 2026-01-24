Uomini e Donne | Edoardo bacia Paola Barbara insorge e Tina lascia lo studio

Durante una puntata di Uomini e Donne, il bacio tra Edoardo e Paola provoca la reazione infastidita di Barbara De Santi. La situazione si intensifica con discussioni che portano Tina Cipollari a lasciare lo studio. Un episodio che ha suscitato numerosi commenti tra i fan del programma.

Un bacio e la frequentazione tra Edoardo e Paola scatena la reazione furiosa di Barbara De Santi. Le discussioni degenerano al punto che Tina Cipollari decide di abbandonare lo studio. Oggi, venerdì 23 gennaio, è andata in onda una nuova e attesissima puntata di Uomini e Donne, protagonisti della giornata sono stati i soliti volti noti del trono over e del trono classico: Sabrina Zago alle prese con l'ennesimo momento di confusione, Cristiana Anania sempre più vicina alla scelta e il triangolo Edoardo-Paola-Barbara, che continua a regalare siparietti surreali e reazioni sopra le righe. Insomma, una puntata ricca di colpi di scena, dove l'amore passa in secondo piano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

