Ben Affleck e Matt Damon da record | The Rip è uno dei più grandi successi Netflix

Ben Affleck e Matt Damon tornano protagonisti in The Rip, un nuovo action thriller disponibile su Netflix. Il film ha ottenuto uno dei migliori esordi nella piattaforma, confermando l’interesse del pubblico verso la coppia di attori. Questa produzione poliziesca si inserisce tra i successi recenti, dimostrando la costante attrattiva di Affleck e Damon nel genere.

Il nuovo thriller poliziesco con Ben Affleck e Matt Damon, The Rip, ha registrato uno dei migliori esordi nella storia di Netflix. I due attori interpretano rispettivamente i ruoli del sergente J.D. Byrne e del tenente Dane Dumars, che devono prendere decisioni difficili dopo che loro e la loro squadra tattica antidroga della polizia scopre 20 milioni di dollari in contanti nascosti in un nascondiglio di un cartello della droga.

The Rip su Netflix: Ben Affleck e Matt Damon nel nuovo crime thriller ispirato a una storia veraThe Rip, disponibile su Netflix, è un crime thriller che vede protagonisti Ben Affleck e Matt Damon.

