L' Unicusano Avellino Basket riprende la preparazione | oggi scrimmage al DelMauro contro Nocera

L’Unicusano Avellino Basket è tornata al lavoro agli ordini di coach Gennaro Di Carlo, riprendendo la preparazione in vista dei prossimi impegni ufficiali. Nonostante il campionato osserverà un turno di stop nel prossimo weekend, per la finestra dedicata alle nazionali impegnate nelle gare di qualificazione al mondiale 2027, la formazione irpina prosegue con intensità il programma di allenamenti, mantenendo alta la concentrazione. Nel pomeriggio di oggi, alle ore 17.30, al PalaDelMauro, l’Unicusano sosterrà uno scrimmage contro la Power Basket Nocera, formazione impegnata nel campionato di Serie B Nazionale allenata da coach Di Lorenzo. Un test utile per lo staff tecnico biancoverde, per valutare la condizione del gruppo, consolidare i meccanismi di gioco e proseguire nel percorso di crescita in vista della ripresa ufficiale delle competizioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

