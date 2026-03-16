UniCredit ha presentato un’offerta per acquistare ulteriori azioni di Commerzbank, cercando di aumentare la propria partecipazione nella banca tedesca. La società ha comunicato pubblicamente questa proposta, mentre il governo tedesco e altri azionisti sono coinvolti nelle discussioni sulla possibile operazione. La situazione rimane in fase di negoziazione e non sono stati ancora definiti i dettagli finali.

Ha annunciato una nuova offerta per comprare altre azioni della grande banca tedesca, ma il governo di Friedrich Merz non ha gradito UniCredit ha annunciato di voler aumentare la sua quota in Commerzbank, importante banca tedesca di cui è già primo azionista con poco meno del 30 per cento delle azioni. L’operazione è molto rilevante non solo perché coinvolge due tra le più grandi banche europee, ma perché avviene in aperta opposizione al governo tedesco, che possiede a sua volta una parte del capitale di Commerzbank e che aveva chiesto alla banca italiana di non aumentare ulteriormente la sua quota perché non gradiva la cessione di una delle più importanti banche tedesche a una italiana. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - UniCredit vuole aumentare ancora la sua quota in Commerzbank

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