UniCredit ha annunciato di aver avviato un'offerta pubblica volontaria di scambio su Commerzbank, con l’obiettivo di aumentare la propria quota di partecipazione oltre il 30 percento. La proposta riguarda la possibilità di acquisire azioni della banca tedesca attraverso una procedura di scambio. L’annuncio è stato fatto oggi, a Milano, e fa parte della strategia di espansione del gruppo.

Milano, 16 marzo 2026 – UniCredit ha annunciato il lancio di un'offerta pubblica volontaria di scambio su Commerzbank. L'offerta – comunicata questa mattina poco dopo le 8.00, a mercati ancora chiusi – è finalizzata a superare la soglia del 30% prevista dalla normativa tedesca in materia di offerta pubblica di acquisto nonché a favorire, nelle prossime settimane, un confronto costruttivo con Commerzbank e con i suoi principali stakeholder. I termini dell’offerta. Il rapporto di cambio dell'offerta sarà determinato da BaFin ( l'autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca) nei prossimi giorni, sulla base del prezzo medio ponderato per i volumi (Vwap) degli ultimi tre mesi delle azioni Commerzbank e UniCredit. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - UniCredit e la pista tedesca: lanciata un’offerta per salire oltre il 30% di Commerzbank

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Per approfondire: https://www.ilsole24ore.com/art/unicredit-lancia-offerta-commerzbank-superare-30percento-AID8ymyB #UniCredit #Commerzbank #banche - facebook.com facebook

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