La Bce autorizza Crédit Agricole a superare la soglia del 20% in Bpm

Il 9 gennaio 2026, la Banca centrale europea ha autorizzato Crédit Agricole a superare la soglia del 20% nelle quote di Bpm. Questa decisione permette alla banca francese di aumentare la propria partecipazione nella banca italiana, in conformità con le norme europee sui limiti di investimento. La comunicazione ufficiale di Crédit Agricole conferma il via libera ricevuto, segnando un passo importante nelle strategie di consolidamento del gruppo.

Nella comunicazione ufficiale di Crédit Agricole si afferma che il via libera della Banca centrale europea è arrivato il 9 gennaio 2026. Il prossimo Cda di Bpm (il primo del 2026) – a quanto appreso da LaPresse da fonti finanziarie – dovrebbe svolgersi martedì 20 gennaio. "Come precedentemente affermato – si rileva – Crédit Agricole non intende acquisire o esercitare il controllo su Banco Bpm e manterrà la propria partecipazione al di sotto della soglia dell'Opa obbligatoria". Inoltre – prosegue il gruppo del credito francese – "nel corso del terzo trimestre 2025 Crédit Agricole ha stipulato contratti derivati legati alle azioni di Banco Bpm e ha acquisito una partecipazione ulteriore dello 0,3% attraverso tali derivati.

