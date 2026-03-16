UniCredit lancia offerta su Commerzbank ma Berlino non ci sta

UniCredit ha annunciato di aver presentato un’offerta pubblica volontaria di scambio per acquisire una quota superiore al 30% di Commerzbank. La proposta riguarda le azioni della banca tedesca e mira ad aumentare la partecipazione della banca italiana nel capitale di Commerzbank. Berlino ha già espresso una posizione contraria rispetto a questa iniziativa.

L’annuncio dell’Ops punta a superare la soglia del 30% prevista dalla normativa tedesca e “a favorire un confronto costruttivo”. UniCredit lancia un’offerta per superare il 30% in Commerzbank. L’annuncio parla di Offerta pubblica volontaria di scambio (Ops) avente “a oggetto le azioni Commerzbank“. Pronta la risposta di Berlino che mette in chiaro la sua contrarietà. Tuttavia UniCredit prevede di raggiungere “una partecipazione in Commerzbank superiore al 30%, senza acquisirne il controllo”. Questo consentirebbe a UniCredit di evitare “di aggiustare costantemente la propria partecipazione per rimanere al di sotto della soglia del 30% in ragione del programma di acquisto di azioni proprie in corso da parte di Commerzbank, nonché di poter successivamente incrementare liberamente la propria partecipazione sul mercato o con altre modalità”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - UniCredit lancia offerta su Commerzbank ma Berlino non ci sta Articoli correlati Unicredit lancia un’offerta pubblica di scambio su CommerzbankL'offerta è finalizzata a superare la soglia del 30 per cento della banca tedesca e a favorire nelle prossime settimane “un confronto costruttivo". Leggi anche: UniCredit lancia offerta su Commerzbank per superare il 30% Altri aggiornamenti su UniCredit lancia Temi più discussi: UniCredit lancia Ops su Commerzbank: obiettivo superare il 30%; UniCredit lancia su Borsa Italiana bond retail cumulative callable al 6%; UniCredit forza la mano (ma non troppo) sul 30% di Commerzbank; UniCredit lancia un'offerta pubblica di scambio volontaria su Commerzbank. Unicredit lancia offerta su Commerzbank per salire sopra il 30% (ma non intende prendere il controllo)L'operazione partirà a inizio maggio e punta a far partire un dialogo costruttivo con l'istituto tedesco. Per il cda della ... huffingtonpost.it Unicredit lancia un’offerta su Commerzbank per superare il 30%: i motivi dell’operazione sulla banca tedescaAndrea Orcel rompe gli indugi in Germania e lancia un’offerta pubblica volontaria di scambio su Commerzbank. L'offerta di UniCredit è finalizzata a superare la soglia del 30% prevista dalla normativa ... corriere.it Unicredit lancia Ops totalitaria su Commerzbank da 35 miliardi, concambio a 0,485 azioni di Gae Aulenti per l’istituto tedesco x.com Per approfondire: https://www.ilsole24ore.com/art/unicredit-lancia-offerta-commerzbank-superare-30percento-AID8ymyB #UniCredit #Commerzbank #banche - facebook.com facebook