Francia Macron vota per le municipali a Le Touquet

Il presidente francese Emmanuel Macron ha partecipato alle elezioni municipali nel dipartimento del Passo di Calais, votando insieme alla moglie Brigitte a Le Touquet. La sua presenza alle urne si è svolta nel primo turno delle consultazioni, senza ulteriori dettagli sulla procedura o sulle modalità di voto. La giornata elettorale prosegue con altri cittadini che si sono recati ai seggi in diverse località del paese.

Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha votato con la moglie Brigitte a Le Touquet, nel dipartimento del Passo di Calais per il primo turno delle elezioni municipali. Il secondo turno si terrà il 22 marzo. Prima di entrare il capo dell’Eliseo si è intrattenuto con alcuni cittadini. Gli elettori sono chiamati alle urne per il primo turno delle elezioni comunali per scegliere 34.904 amministrazioni locali in tutta la Francia, dai piccoli villaggi alle città più grandi. Si tratta di un banco di prova per le macchine elettorali dei partiti in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno, che designeranno il successore di Macron. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Francia, Macron vota per le municipali a Le Touquet Articoli correlati Leggi anche: Elezioni municipali in Francia, da Parigi a Lione e Marsiglia: dove si vota e perché è un test per l’Eliseo (e il Rassemblement National) Francia: Lupi, 'sopresi da Macron, caso Quentin interroga tutte le democrazie'Roma, 19 feb (Adnkronos) - "Il brutale omicidio di Quentin Deranque è sicuramente un affare interno francese, ma interroga tutte le coscienze... French President Emmanuel Macron Casts Vote In Municipal Elections Amid Political Tensions | Watch Aggiornamenti e notizie su Francia Macron vota per le municipali a... Temi più discussi: Francia al voto per i sindaci, test per le presidenziali 2027: cosa c'è in ballo; Elezioni in Francia per la nomina di 35mila sindaci. Test per l'Eliseo; Francia al voto per scegliere 35 mila sindaci. Test per Macron in vista delle presidenziali; Parigi chiama Eliseo: la capitale francese al voto per il primo turno delle Municipali. Un test per le Politiche 2027. Il presidente francese Macron vota per le municipali a Le Touquet(LaPresse) Il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha votato con la moglie Brigitte a Le Touquet, nel dipartimento del Passo di Calais per il primo turno delle elezioni municipali. Il ... msn.com Francia vota i sindaci, test per MacronPrimo test elettorale importante in vista delle presidenziali 2027. Urne aperte in Francia per il primo turno delle amministrative. Si vota in 35mila Comuni per il rinnovo dei sindaci. In lizza a ... rainews.it Comunali 2026 in Francia: perché il voto locale peserà sul futuro politico del Paese x.com L'Ucraina riceverà quest'anno un nuovo sistema di difesa aerea Samp/T dalla Francia e lo testerà contro i missili balistici russi come alternativa al sistema americano Patriot. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. #ANSA facebook