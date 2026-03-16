Francia avanza l’estrema destra | il partito di Marine Le Pen verso miglior risultato di sempre al primo turno?

In Francia, il partito di estrema destra ha ottenuto il miglior risultato di sempre al primo turno delle elezioni comunali. La vittoria rappresenta un passo importante per il Rassemblement National, che si prepara a valutare i risultati nelle successive fasi della competizione elettorale. La consultazione ha visto un'alta affluenza e una forte presenza di voti a favore del partito di Marine Le Pen.

(Adnkronos) – L'ascesa dell'estrema destra francese ha raggiunto un altro traguardo domenica, con il Rassemblement National di Marine Le Pen che ha registrato il miglior risultato di sempre al primo turno delle elezioni comunali, considerate un banco di prova per le sue ambizioni presidenziali. Il sindaco uscente Louis Aliot è stato rieletto agevolmente a Perpignan,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Francia, si rovescia il “fronte repubblicano”: il 63% pronto a sostenere l’estrema destra di Le Pen contro la sinistra radicaleSe i francesi fossero chiamati oggi a votare in un ballottaggio tra i candidati dei partiti più radicali, la maggioranza degli elettori preferirebbe... Francia, Marine Le Pen al tribunale di Parigi per l’appello sul caso fondi Ue(LaPresse) Marine Le Pen è arrivata in maniera discreta al tribunale di Parigi per l’apertura del suo processo d’appello nel caso di appropriazione... Approfondimenti e contenuti su Francia avanza l'estrema destra il... Discussioni sull' argomento Elezioni comunali in Francia: un test per l'estrema destra in vista delle presidenziali; MAGA E LEPENISMO, FRATELLI COLTELLI. Francia, avanza l’estrema destra: il partito di Marine Le Pen verso miglior risultato di sempre al primo turno?Il partito di Marine Le Pen registra il miglior risultato di sempre al primo turno delle elezioni comunali francesi. Vittorie e testa a testa nelle principali città mentre cresce il peso dell’estrema ... adnkronos.com Elezioni Francia al voto, a Parigi l'erede di Hidalgo davanti a Rachida DatiEmmanuel Grégoire, socialista «investito» da Anne Hidalgo come suo successore al Comune di Parigi, è in testa sulla ex ministra della Cultura Rachida Dati (Républicains), che punta a interrompere 25 a ... bluewin.ch Francia al voto, a Parigi l'erede di Hidalgo davanti a Rachida Dati. RN avanza e lotta per Marsiglia. In calo l'affluenza. Guerra di alleanze al ballottaggio #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/03/15/francia-al-voto-a-parigi-lerede-di-hidalgo-davant facebook Francia al voto, a Parigi l'erede di Hidalgo davanti a Rachida Dati. RN avanza e lotta per Marsiglia. In calo l'affluenza. Guerra di alleanze al ballottaggio #ANSA x.com