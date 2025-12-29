Brigitte Bardot sarà sepolta nel giardino della sua villa a Saint Tropez | Vicino agli animali che l'hanno salvata

29 dic 2025

Brigitte Bardot sarà sepolta nel giardino della sua villa a Saint Tropez, come annunciato dall’amica e giornalista Wendy Bouchard. La decisione riflette il legame speciale dell’attrice con il luogo e la natura, che ha sempre sostenuto e tutelato nel corso della sua vita. La sua scelta si inserisce nella volontà di restare vicina agli animali che ha sempre amato e difeso.

brigitte bardot sar224 sepoltaBrigitte Bardot, l’ultimo desiderio choc sulla sepoltura. A chi va l’eredità obbligata (e tagliata) - L’attrice scomparsa all’età di 91 anni aveva già scelto un luogo preciso dove riposare in pace: la sua villa extra- libero.it

