Brigitte Bardot sarà sepolta nel giardino della sua villa a Saint Tropez | Vicino agli animali che l'hanno salvata
Brigitte Bardot sarà sepolta nel giardino della sua villa a Saint Tropez, come annunciato dall’amica e giornalista Wendy Bouchard. La decisione riflette il legame speciale dell’attrice con il luogo e la natura, che ha sempre sostenuto e tutelato nel corso della sua vita. La sua scelta si inserisce nella volontà di restare vicina agli animali che ha sempre amato e difeso.
Brigitte Bardot verrà sepolta nel giardino della sua villa a Saint Tropez, lo ha annunciato l'amica giornalista Wendy Bouchard. L'ultima volontà della diva francese era quella di riposare accanto al mare e agli animali a cui aveva dedicato la sua vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
