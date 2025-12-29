Brigitte Bardot sarà sepolta nel giardino della sua villa a Saint Tropez | Vicino agli animali che l'hanno salvata

Brigitte Bardot sarà sepolta nel giardino della sua villa a Saint Tropez, come annunciato dall’amica e giornalista Wendy Bouchard. La decisione riflette il legame speciale dell’attrice con il luogo e la natura, che ha sempre sostenuto e tutelato nel corso della sua vita. La sua scelta si inserisce nella volontà di restare vicina agli animali che ha sempre amato e difeso.

#NEWS - #BrigitteBardot sarà sepolta nel giardino della sua villa La Madrague, a Saint-Tropez, affacciata sul mare della Costa Azzurra. A rivelarlo a @franceinfo è stata Wendy Bouchard, giornalista e amica di lunga data dell’attrice, spiegando che si tratta di u x.com

Dopo la morte di Brigitte Bardot si apre il tema dell’eredità. Il patrimonio della diva ammonterebbe attorno ai 65 milioni di euro. A chi andrà il suo lascito: https://fanpa.ge/gpkBB - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.