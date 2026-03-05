Una stanza tutta per sé | letture e riflessioni sulla forza delle donne

Sabato 7 marzo alle 17:00, nella Sala Penta, si terrà un incontro organizzato dal Gruppo di Lettura in collaborazione con il Centro Italiano Femminile. L’evento si intitola “Una stanza tutta per sé” e prevede letture e riflessioni dedicate alla forza delle donne, in occasione della giornata internazionale dedicata alle donne. La sessione è aperta al pubblico e si svolge in modo informale e partecipativo.

L'evento prenderà spunto dal celebre e significativo saggio di Virginia Woolf, che diventerà il punto di partenza per un momento di lettura condivisa e di dialogo. Attraverso le parole della scrittrice britannica, i partecipanti saranno invitati a riflettere sul ruolo delle donne nella società, sulle sfide affrontate nel corso della storia e sulle conquiste ottenute nel percorso verso l'uguaglianza e il riconoscimento dei diritti. L'iniziativa si propone come uno spazio aperto di confronto e approfondimento culturale, in cui letteratura e attualità si intrecciano per stimolare nuove letture e nuove prospettive sulla condizione femminile.