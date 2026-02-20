Michelangelo non ha bruciato le sue ultime tele le ha nascoste in una stanza segreta con un sistema di chiavi multiple per aprirla | l’incredibile scoperta

Il nome di Michelangelo compare al centro di una scoperta sorprendente: le sue ultime tele, invece di essere distrutte, sono state nascoste in una stanza segreta. La causa di questa rivelazione è una recente indagine che ha portato alla luce un sistema di chiavi multiple usato per proteggere le opere. Tra i dipinti rinvenuti ci sono pezzi poco noti o di dubbia attribuzione, ma firmati dall’artista stesso. La scoperta apre nuove prospettive sulla vita e le abitudini di Michelangelo. La stanza segreta si trova in un edificio storico di Firenze.

Contrordine: Michelangelo non ha bruciato le sue ultime tele. Come riporta Il Messaggero una ventina di opere poco note o di autenticità incerta sono in realtà firmate da Michelangelo Buonarroti. Insomma, il protagonista del Rinascimento italiano non bruciò i suoi bozzetti prima di morire. Questo è ciò che avrebbe scoperto unagiovane ricercatrice indipendente romana, Valentina Salerno. La studiosa dell’arte ha ricostruito nel particolari quelle che risultano le ultime settimane di vita dell’artista aretino. Secondo Salerno i capolavori sarebbero rimasti in una stanza blindata e segreta e lì nascosti dai suoi allievi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

