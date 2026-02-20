Michelangelo non ha bruciato le sue ultime tele le ha nascoste in una stanza segreta con un sistema di chiavi multiple per aprirla | l’incredibile scoperta
Il nome di Michelangelo compare al centro di una scoperta sorprendente: le sue ultime tele, invece di essere distrutte, sono state nascoste in una stanza segreta. La causa di questa rivelazione è una recente indagine che ha portato alla luce un sistema di chiavi multiple usato per proteggere le opere. Tra i dipinti rinvenuti ci sono pezzi poco noti o di dubbia attribuzione, ma firmati dall’artista stesso. La scoperta apre nuove prospettive sulla vita e le abitudini di Michelangelo. La stanza segreta si trova in un edificio storico di Firenze.
Contrordine: Michelangelo non ha bruciato le sue ultime tele. Come riporta Il Messaggero una ventina di opere poco note o di autenticità incerta sono in realtà firmate da Michelangelo Buonarroti. Insomma, il protagonista del Rinascimento italiano non bruciò i suoi bozzetti prima di morire. Questo è ciò che avrebbe scoperto unagiovane ricercatrice indipendente romana, Valentina Salerno. La studiosa dell’arte ha ricostruito nel particolari quelle che risultano le ultime settimane di vita dell’artista aretino. Secondo Salerno i capolavori sarebbero rimasti in una stanza blindata e segreta e lì nascosti dai suoi allievi.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Esclusiva | Michelangelo, le immagini nascoste nel ritratto di Vittoria Colonna: la scoperta della ricercatrice Valentina Salerno
Leggi anche: L’orrore del campo di concentramento e poi una vita in polizia: le chiavi di Orvieto a Michelangelo OnigiLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bambino col cuore bruciato, prelievo e ghiaccio secco: l’inchiesta arriva a Bolzano; In piazza per il bimbo trapiantato, veglia e fiaccolata. Presto nuovi indagati; Bambino con il cuore bruciato. Iniziata la procedura per non farlo soffrire più. La mamma: fermare l'accanimento terapeutico; Cuore bruciato, l'organo per il trapianto negato a Domenico ha salvato un altro bambino.
Michelangelo, il tesoro ritrovato: scoperti 20 lavori. L'artista non bruciò i suoi bozzetti prima di morireAll'ombra del Cupolone di San Pietro, dalla primavera dell'anno scorso, è attivo un Comitato scientifico ad altissimo livello destinato a riscrivere gli ultimi giorni di vita ... ilmattino.it
Il cubicolo nascosto di Michelangelo: riaperto il caso delle opere perduteUna ricerca di Valentina Salerno mette in dubbio il rogo delle opere di Michelangelo prima della morte: sarebbero state custodite in un cubicolo segreto ... exibart.com
Sono finite le speranze per il piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni ricoverato al Monaldi di Napoli, dopo il trapianto di un cuore "bruciato". I medici hanno confermato che il “cervello è compromesso” e che Domenico è in coma. Molto probabilmente sarà accom - facebook.com facebook