Can Yaman arrestato in albergo c’era anche una stanza segreta Le accuse nei confronti dell’attore

Nelle prime ore del mattino, le autorità hanno arrestato l’attore Can Yaman in un hotel di lusso sul Bosforo, durante una perquisizione che ha rvelato una stanza segreta di cui si parlava da tempo. Le accuse nei suoi confronti sono attualmente oggetto di indagini, mentre si cercano di chiarire i dettagli di questa vicenda. La scoperta della stanza misteriosa ha attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica.

Un hotel di lusso sul Bosforo, una perquisizione notturna, voci su una misteriosa stanza di cui tutti parlavano ma che nessuno aveva mai visto davvero. E in mezzo a questo giallo, il nome che nessuno si aspettava di ritrovare nelle cronache di Istanbul: quello di Can Yaman. Il divo turco amatissimo anche in Italia, volto di numerose serie TV di successo e protagonista annunciato del nuovo "Sandokan", è finito al centro di una maxi operazione della polizia turca. Un'inchiesta che non riguarda solo lui, ma un intero giro di vip, giornalisti e personaggi dello spettacolo della metropoli sul Bosforo.

