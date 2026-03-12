È stata inaugurata una nuova piattaforma aerea destinata ai Vigili del Fuoco, un intervento che mira a migliorare la sicurezza del territorio. L'iniziativa coinvolge cittadini, imprese e istituzioni, tutti uniti in un gesto collettivo di solidarietà. La struttura si aggiunge alle risorse disponibili per le operazioni di soccorso, rafforzando le capacità di intervento nella zona.

La sicurezza del territorio si rafforza grazie a un gesto corale di solidarietà che vede protagonisti cittadini, imprese e istituzioni. Domenica 15 marzo, Città della Pieve celebrerà ufficialmente l’entrata in funzione del " Trid ", la nuova e moderna piattaforma aerea destinata al distaccamento locale dei Vigili del Fuoco Volontari. Un traguardo che non è solo tecnico, ma profondamente simbolico: l’acquisto del mezzo d’avanguardia è stato infatti reso possibile esclusivamente attraverso una capillare raccolta fondi promossa dall’Associazione Vigili del Fuoco Volontari "ODV-ETS", capace di catalizzare il sostegno dell’intera comunità pievese. Il nuovo strumento potenzierà drasticamente la capacità operativa nelle manovre in quota, garantendo interventi più rapidi ed efficaci in tutto il comprensorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sicurezza e solidarietà. Nuova piattaforma aerea per i Vigili del Fuoco

