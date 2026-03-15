Una nuova piattaforma aerea per raggiungere i piani alti di immobili in caso di incendio o sisma

È stata presentata una nuova piattaforma aerea progettata per interventi di emergenza. La struttura permette di raggiungere i piani più alti di edifici colpiti da incendi, terremoti o esplosioni. Viene impiegata anche per mettere in sicurezza alberi pericolanti. La piattaforma è destinata a facilitare operazioni di soccorso e recupero in situazioni di emergenza.

Il dono è stato fatto in favore dei Vigili del Fuoco di Città della Pieve. Potenziare la capacità di intervento del Distaccamento di volontari Una piattaforma aerea per effettuare operazioni di messa in sicurezza: si va dagli alberi pericolanti agli interventi per raggiungere i piani alti di immobili andati a fuoco o parzialmente resi inagibili da sisma o esplosioni dovute alla fuga di gas. Il macchinario è stato consegnato dai Vigili del Fuoco volontari di Città della Pieve e permette di potenziare la capacità di intervento del Distaccamento locale dei Vigili del Fuoco Volontari. L’evento si è aperto con la presentazione tecnica del nuovo... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Sicurezza e solidarietà. Nuova piattaforma aerea per i Vigili del FuocoLa sicurezza del territorio si rafforza grazie a un gesto corale di solidarietà che vede protagonisti cittadini, imprese e istituzioni. Demanio, nuova piattaforma per valorizzare gli immobili pubblici“Crea valore, investi con noi”: la piattaforma del Demanio che promuove investimenti, rigenerazione urbana e progetti pubblico?privati su 383... Tutti gli aggiornamenti su nuova piattaforma Temi più discussi: Sicurezza e solidarietà. Nuova piattaforma aerea per i Vigili del Fuoco; Città della Pieve celebra i Vigili del Fuoco: arriva la nuova piattaforma aerea; La nuova strategia dei Marines per colmare il gap lasciato dai vecchi velivoli da guerra; Città della Pieve celebra i suoi Vigili del Fuoco Volontari con un nuovo Trid. Nuova piattaforma aerea per i vigili del fuoco di Città della Pieve(ANSA) - PERUGIA, 15 MAR - Si è svolta domenica 15 marzo, nella cornice del palazzo della Corgna, la cerimonia di consegna di una piattaforma aerea ai vigili del fuoco volontari di Città della Pieve. msn.com Sicurezza e solidarietà. Nuova piattaforma aerea per i Vigili del FuocoCittà della Pieve, acquisto del mezzo grazie a una raccolta fondi sostenuta da cittadini, imprese e istituzioni. Domenica cerimonia di consegna . msn.com Una nuova recensione di Diego Castelli, fondatore della piattaforma Serial Minds facebook #Venexus è la nuova piattaforma #digitale di @RegioneVeneto per i progetti a beneficio della comunità. x.com