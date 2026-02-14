Colleferro All’Unitre lectio magistralis del Prof Giampaolo Pisano sul tema Supernovae | esplosioni spettacolari di stelle…

Il 13 febbraio, il Prof. Giampaolo Pisano ha spiegato a un pubblico numeroso come le supernove siano esplosioni di stelle che illuminano il cielo, causando un grande spettacolo cosmico. La serata si è svolta all’Unitre di Colleferro, dove il docente ha illustrato i processi che portano a queste intense esplosioni, facendo uso di immagini e dati recenti.

Beatrice Venezi, la 'prima' in carcere: la lectio magistralis alle detenute sul valore della musica e del bello

Beatrice Venezi ha fatto una lectio magistralis alle detenute in carcere, parlando di musica e del valore del bello.

Presentazione Rapporto italiadecide, lectio magistralis di Brunetta

Mercoledì mattina a Montecitorio si tiene la presentazione del Rapporto 2025 di italiadecide.

