Beatrice Venezi la ' prima' in carcere | la lectio magistralis alle detenute sul valore della musica e del bello

Beatrice Venezi ha fatto una lectio magistralis alle detenute in carcere, parlando di musica e del valore del bello. La direttrice musicale, nominata al teatro La Fenice, si è recata alla Giudecca, dove ha incontrato le donne dietro le sbarre per condividere la passione per l’arte.

VENEZIA - Beatrice Venezi presto arriverà in città. Non al teatro la Fenice, dove è stata nominata direttore musicale, ma alla Giudecca. La direttrice d'orchestra toscana, infatti, il prossimo 11 febbraio terrà una particolare lectio magistralis al carcere femminile dell'isola veneziana incentrata sul valore della musica come strumento per avvicinarsi al bello pur in un contesto difficile come è quello del carcere. L'iniziativa è stata proposta direttamente dalla direttrice della struttura carceraria, Maurizia Campobasso, e si inserisce nelle attività del carcere dove, tra l'altro, c'è da ricordare che da qualche tempo è stato anche costituito un coro composto dalle stesse detenute.

